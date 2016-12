Omicidio nel Salernitano, giovane ucciso mentre era in scooter

21:06 - Un giovane di 27 anni, Vincenzo Persico, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Montecorvino Rovella, nel Salernitano, mentre era a bordo di uno scooter. Un passante ha notato il corpo riverso a terra e ha chiamato il 112. Inizialmente si è pensato a un incidente stradale, poi, all'arrivo all'ospedale San Leonardo, i medici hanno scoperto i colpi di arma da fuoco. Sul caso indagano i carabinieri. Si ipotizza un regolamento di conti tra clan.

La vittima era di Salerno ed era figlio di Ciro Persico, ritenuto molto vicino al clan Panella-D'Agostino. Era andato a Montecorvino Rovella a bordo di uno scooter per far visita alla sorella che si trova agli arresti domiciliari per rapina. Anche lui aveva a suo carico precedenti per stupefacenti e rapina.



Il corpo di Persico è all'obitorio dell'ospedale San Leonardo di Salerno a disposizione dell'autorità giudiziaria.