Omicidi Camorra: cinque arresti

08:06 - I carabinieri hanno arrestato quattro persone in blitz scattato nella notte nel Napoletano. Si tratta dei presunti mandanti e sicari di due omicidi compiuti a Ercolano nel 2001 e nel 2009 durante guerre fra clan di camorra. Una quinta ordinanza è stata notificata a una persona già in carcere. Uno degli arrestati era minorenne all'epoca dei fatti. Sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso e di concorso in omicidio volontario.