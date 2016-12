12:25 - Non mandavano i figli a scuola. Per questo 82 genitori sono stati denunciati, a Napoli, per inosservanza degli obblighi d'istruzione. Ai carabinieri che hanno chiesto spiegazioni, le famiglie hanno risposto di aver voluto assecondare la volontà dei ragazzi o di ritenere inutile mandarli in classe. Nella maggior parte delle situazioni, i militari hanno riscontrato forti condizioni di disagio familiare.