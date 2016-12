Napoli, uomo si suicida al telefono

23:45 - Si sarebbe suicidato con un colpo di pistola davanti agli occhi della sua compagna, mentre parlava al telefono con un amico, per annunciargli l'intenzione di togliersi la vita. La vittima è un uomo di 48 anni, Orazio Caso, di Poggiomarino (Napoli), titolare di una agenzia di scommesse. Sulla vicenda sono in corso accertamenti, per raccogliere elementi sulla esatta dinamica dei fatti e capire quale motivo possa aver indotto l'uomo al suicidio.