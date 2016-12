9 luglio 2014 Napoli, un 21enne ucciso a colpi di pistola La vittima, Oreste Giuliani, avrebbe avuto alcuni precedenti penali. I sicari gli hanno sparato alla schiena e a un braccio Tweet google 0 Invia ad un amico

10:54 - Un 21enne è stato ucciso nel cuore di Napoli, nella zona fra via Duomo e via San Biagio dei Librai. Contro la vittima, Oreste Giuliani, sono stati sparati tre o quattro colpi di pistola che lo hanno raggiunto alla schiena e a un braccio. Il giovane sarebbe già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti per stupefacenti e armi. Dopo i primi soccorsi è stato portato all'ospedale Loreto Mare di Napoli, ma il ragazzo era già morto.

A far scattare l'allarme è stata una telefonata anomina al 113. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della Questura di Napoli, intervenuta sul posto insieme alla polizia scientifica.