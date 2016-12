14:44 - Un uomo di 52 anni, incensurato, è stato ucciso con un colpo al volto e uno alla schiena a Trecase, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno portato in caserma uno zio 78enne della vittima, residente a Boscoreale (Na). Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra i due c'era stata una lite per un terreno ereditato.