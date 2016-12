Napoli, ucciso l'imprenditore Cesare Basile

15:51 - Un imprenditore edile 68enne, Cesare Basile, è stato ucciso con un colpo di pistola al volto. Il cadavere è stato trovato sotto un albero lungo in via Domiziana a Giugliano, nel Napoletano. Basile, molto conosciuto nella zona per le sue attività imprenditoriali e per essere stato consigliere comunale e candidato sindaco a Giugliano, è stato uno dei fondatori del parco acquatico Magic World.

Il corpo senza vita di Basile è stato trovato lungo la Domiziana, nel territorio del Comune di Giugliano, sotto un albero. Si tratta di una strada molto trafficata soprattutto in questo periodo perché conduce verso i lidi balneari di Licola e Varcaturo.



Gli agenti del locale commissariato di polizia e quelli della scientifica della questura di Napoli stanno lavorando per accertare se Basile sia stato ucciso sul posto o altrove. Lungo la Domiziana vi sono numerosi ristoranti e bar: ora bisognerà capire se qualcuno ha visto qualche movimento sospetto.



Basile era molto noto nell'intera area a nord di Napoli soprattutto per la sua attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia in una zona dove negli ultimi decenni sono sorti numerosi complessi residenziali.