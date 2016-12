12:24 - Un uomo è stato ucciso a Napoli, in circostanza ancora da chiarire. L'omicidio è avvenuto nel quartiere Porto del capoluogo campano, in vico Melofioccolo. L'uomo, non identificato, è stato raggiunto alla testa da un colpo di arma da fuoco. Era ancora vivo quando un'ambulanza del 118 lo ha portato all'ospedale "Loreto mare", ma è morto poco dopo. Sul caso indaga la polizia.