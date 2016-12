21:54 - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato dalla guardia costiera al largo della spiaggia Sermoneta, a Napoli. Sul corpo non ci sono segni di violenza e contusioni. La vittima è un giovane di 26 anni, originario di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause del decesso.