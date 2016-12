11 luglio 2014 Napoli, troppo pericoloso: i vigili del fuoco chiudono parte della Galleria Umberto I Sabato il crollo di alcuni calcinacci aveva gravemente ferito un 14enne, Salvatore Giordano, morto dopo quattro giorni di coma Tweet google 0 Invia ad un amico

18:32 - Parte della Galleria Umberto I di Napoli sarà transennata e chiusa al pubblico. Un sopralluogo dei vigili del fuoco ha riscontrato almeno quattro aree critiche all'interno della zona. L'intervento è stato deciso dopo i diversi crolli di calcinacci avvenuti nei giorni scorsi. In uno di questi episodi era rimasto gravemente ferito un 14enne, Salvatore Giordano, deceduto mercoledì dopo quattro giorni di coma.

Il sopralluogo dei tecnici del Comune di Napoli, dei vigili del fuoco e della polizia municipale non porterà alla chiusura totale della galleria, ma saranno fatti dei transennamenti nelle quattro zone individuate come critiche. Tra le aree interne a rischio, la zona sottostante una delle otto statue raffiguranti angeli che sovrastano gli archi interni della Galleria Umberto.



Monta, intanto, la protesta dei commercianti dell'area preoccupati per il futuro delle loro attività. I negozianti stanno valutando l'ipotesi di recarsi a Palazzo San Giacomo per avere informazioni.