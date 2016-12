Napoli, tre uomini e una donna derubavano i passanti in metro

08:46 - Sono stati incastrati dalle videocamere di sorveglianza tre uomini e una donna, con tanto di bimbo piccolo in carrozzina, che alla stazione della metropolitana di piazza Cavour, a Napoli, borseggiavano i passanti con un piccolo sistema a catena. Due di loro, con la scusa di voler aiutare i malcapitati a timbrare il biglietto, li derubavano per poi passare il bottino al terzo uomo che a sua volta lo consegnava alla donna che era incaricata di conservare il tutto, insospettabile grazie alla carrozzina. Sono così finiti agli arresti i tre uomini di 65, 46 e 38 anni e la donna di 29. Uno dei quattro era affidato in prova ai servizi sociali mentre un altro era in regime di semilibertà.