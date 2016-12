Napoli, tedesco arrestato per tentato omicidio: è un serial killer?

14:39 - Un cittadino tedesco di 42 anni è stato arrestato a Napoli dopo che si era schiantato con l'auto contro un palo della luce a due passi dal lungomare. Aveva tentato di sgozzare un trans che si prostituiva senza riuscirci. La vittima ha raccontato ai carabinieri che l'uomo, vestito tutto di nero, l'aveva fatta salire in macchina per dirigersi in un luogo isolato. Poco dopo ha estratto il coltello e colpito il transessuale napoletano che è riuscito a scappare e denunciarlo. L'uomo, di nome Lars Helmke, ha raccontato di essere un tipografo e si è scoperto che è uscito di galera qualche anno dopo una condanna per tentato omicidio. Le forze dell'ordine stanno ascoltando un residente a Stoccarda per verificare queste notizie. Dentro il bagagliaio dell'auto dell'uomo sono stati trovati una balestra, coltelli, una tanica di benzina, una bomboletta di spray urticante e indumenti sporchi di sangue.