30 agosto 2014 Napoli, soccorsi 323 immigrati provenienti dall'Africa: tra loro donne e bimbi La Croce Rossa: "Operazioni di sbarco e controllo andate bene, solo qualche caso di scabbia, ma niente di preoccupante"

15:34 - L'emergenza immigrazione non si arresta: un nuovo sbarco è avvenuto oggi a Napoli. Guardia costiera, Marina militare e Croce rossa questa volta sono intervenuti per salvare 323 migranti, tra cui 18 donne e 16 bambini, tutti provenienti dall'Africa. "Le operazioni di controllo si sono svolte senza problemi: solo una piccola parte degli immigrati presenta patologie, come la scabbia, ma niente di preoccupante", ha affermato la Croce Rossa partenopea.

"Noi ci prenderemo cura di una settantina di persone, in buona parte famiglie e bambini, ha aggiunto Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di Napoli.



La fregata Scirocco torna ora a La Spezia, dove ha sede, in attesa di una nuova missione.