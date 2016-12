15 luglio 2014 Napoli, scontro al porto tra la Costa Serena e una motocisterna: nessun ferito La nave-serbatoio Stella di Lipari ha urtato il transatlantico uscendo dal molo Beverello. Lievi danni alle imbarcazioni, nessun problema per i passeggeri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:29 - Non c'è pace per Costa Crociere. All'indomani dell'inizio delle operazioni di trasferimento del relitto della Concordia, un incidente ha coinvolto un'altra imbarcazione del gruppo, la Serena. Al porto di Napoli la motocisterna Stella di Lipari ha urtato il transatlantico uscendo dal molo Beverello. Qualche lieve danno alle due imbarcazioni ma, fortunatamente, nessun problema per equipaggi e passeggeri.

Il programma della crociera non subirà alcuna variazione: la nave, informa Costa Crociere, lascerà Napoli e giungerà a Palma di Maiorca il 17 luglio, come previsto.



"A seguito di verifiche immediate si è accertato che né la nave né la motocisterna hanno subito danni significativi. La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio non è mai stata messa a rischio e non si registra alcun ferito. Tutte le autorità competenti sono state prontamente informate e sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto. Costa Serena si trova adesso ormeggiata in sicurezza nel porto di Napoli", si legge in una nota della compagnia.