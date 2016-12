19:58 - Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, patrono di Napoli, nel sabato che precede la prima domenica di maggio. L'annuncio è stato dato ai fedeli riuniti in preghiera nel Duomo dal cardinale Sepe. Il miracolo si ripete tre volte l'anno ed è considerato di buon auspicio per Napoli. Il maltempo ha però impedito la processione per la traslazione del santo al Duomo.