Napoli, pregiudicato ucciso in casa davanti alla moglie e ai nipotini

12:43 - Omicidio in un'abitazione a Napoli. Gennaro Russo, 44 anni, è stato ucciso in casa con diversi colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto al torace, coscia e ginocchio. Al momento dell'agguato con la vittima c'erano la moglie e i tre nipotini, miracolosamente rimasti illesi. L'uomo è stato accompagnato da alcuni suoi parenti all'ospedale Ascalesi. E' stato poi trasferito al Loreto Mare dove è morto.

L'agguato è scattato attorno all'1.30 della notte, nel cuore del rione di Forcella. I killer, forse due, hanno suonato alla porta dell'abitazione a piano terra di Gennaro Russo. La vittima ha aperto ed è stato investito quasi immediatamente da almeno cinque colpi di pistola calibro 7.65 che lo hanno colpito al torace e alle gambe. All'esecuzione hanno assistito la moglie e tre nipotini della vittima, miracolosamente rimasti illesi. Russo è morto pochi minuti dopo il trasporto in ospedale.



La vittima aveva precedenti penali per spaccio di stupefacenti ed era in regime di libertà vigilata. La squadra mobile di Napoli, diretta dal vicequestore Fausto Lamparelli, segue la pista di un regolamento di conti, probabilmente legato allo spaccio di droga e sta cercando di ricostruire i contatti di Russo con la criminalità organizzata. Sulla dinamica dell'agguato gli investigatori hanno solo la testimonianza della moglie di Russo.