Napoli, picchia compagna e minaccia di uccidere figlio di 8 mesi: arrestato

16:10 - Ha picchiato la convivente 32enne costringendola a consegnargli 200 euro in contanti. Poi l'ha rinchiusa in casa con il figlio, di soli 8 mesi. Dopo qualche ora è tornato alla carica minacciando di uccidere il bimbo se la donna non gli avesse dato altri 500 euro. I carabinieri di Torre del Greco, in provincia di Napoli, hanno arrestato il 34enne già noto alle forze dell'ordine. E' accusato di maltrattamenti familiari ed estorsione.

Secondo quanto denunciato ai militari, la donna già in passato sarebbe stata oggetto di minacce e percosse da parte del convivente. L'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari in una casa diversa da quella dove si trovavano il figlio e la madre, a disposizione dell'autorità giudiziaria.