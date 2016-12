Napoli, peggiorano le condizioni del 14enne colpito dai calcinacci

15:20 - Si sono ulteriormente aggravate le condizioni di Salvatore Giordano, il 14enne rimasto ferito sabato a Napoli dopo essere stato colpito da alcuni calcinacci. L'attività celebrale del giovane sarebbe pressoché assente. "Il quadro generale è molto grave e stiamo vivendo momenti di grande angoscia", ha fatto sapere Salvatore Liccardo, sindaco di Marano, comune in cui risiede il giovane.

Il peggioramento, secondo quanto riporta l'edizione online del Mattino, avrebbe spinto il direttore sanitario dell'ospedale Loreto Mare a convocare i genitori del 14enne per aggiornarli sulla situazione clinica. In mattinata nel nosocomio si è recato anche Don Luigi Merola. "Salvatore sta male - ha detto il sacerdote - ho pregato per lui e ho dato ai genitori una corona del Rosario come quella di Papa Francesco".