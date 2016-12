Napoli, morto in casa da giorni

00:39 - La sua famiglia non riusciva a mettersi in contatto con lui da qualche giorno. Così hanno chiamato i vigili del fuoco per riuscire ad entrare nell'appartamento a Poggiomarino (Napoli). Lì, la brutta scoperta: Vincenzo Palmieri, 81 anni, era morto. L'anziano, secondo i carabinieri, viveva in condizioni un po' fatiscenti. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte ma da un primo esame l'anziano, anche diabetico, sembra sia morto per cause naturali.