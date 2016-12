15:44 - Una protesta plateale per portare all'attenzione di tutti la loro situazione. Alcuni ex dipendenti dell'Astir, società in house della Regione Campania, hanno scalato le impalcature che coprono il palazzo di fronte alla prefettura di Napoli per manifestare contro il licenziamento dei 457 lavoratori. I manifestanti hanno anche rivolto un appello al Capo dello Stato, Giorgio Napolitano: "Ci aiuti a trovare una soluzione positiva".

L'Astir, società che operava nel settore ambientale e che, in particolare, si occupava di bonifiche, è fallita nel luglio scorso. Secondo i manifestanti, la prefettura di Napoli aveva garantito l'apertura di un tavolo con i curatori fallimentari e la Regione per trovare una soluzione alla vertenza ma non è stato organizzato alcun incontro: "Non vogliamo essere le vittime di ricatti. Chiediamo di poter lavorare", concludono.