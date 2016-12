22 aprile 2014 Napoli, in una scuola il cadavere di un uomo impiccato: probabile suicidio La vittima, un tossicodipendente di 45 anni incensurato, aveva le mani legate dietro la schiena. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui stesso a stringersi i polsi con una fascetta Tweet google 0 Invia ad un amico

15:04 - Il cadavere di un uomo con le mani legate dietro la schiena è stato trovato impiccato a una scala antincendio dell'Istituto comprensivo "Pavese" a Napoli. Si chiamava Roberto Calenda, era un tossicodipendente di 45 anni e, secondo gli investigatori, si sarebbe suicidato. Già in passato aveva tentato di togliersi la vita. Trovato accanto al suo corpo un biglietto di scuse destinato ai suoi familiari.

Inizialmente si era pensato a un omicidio dato che Calenda era stato trovato con le mani legate con una fascetta. Dopo un primo esame del medico legale e dopo i rilievi della polizia scientifica, si è invece fatta strada l'ipotesi del suicidio: lo stesso Calenda avrebbe deciso di legarsi i polsi. L'uomo, senza fissa dimora, risulta incensurato: a suo carico soltanto una denuncia che risale a molti anni fa.



L'ipotesi degli investigatori è che Calenda potrebbe aver scavalcato il cancello e, una volta entrato nel cortile dell'istituto, si sarebbe tolto la vita. Quando è stato ritrovato era appeso con un cappio al collo a una corda fissata sulla scala antincendio del cortile, a pochi centimetri da terra: addosso aveva una felpa color amaranto e un paio di blue jeans.



La morte risale presumibilmente alla notte tra lunedì e martedì: "Aspettiamo comunque il risultato dell'autopsia", ha detto il responsabile della Squadra Mobile di Napoli, Fausto Lamparelli, confermando la tesi del suicidio.



La scuola in cui è stato rinvenuto il corpo si trova nel quartiere del Vomero. L'istituto, che comprende una sezione per l'infanzia, la scuola primaria e la secondaria, era chiuso per le vacanze pasquali, ma erano previste le attività amministrative, mentre la ripresa delle lezioni è in programma mercoledì.



Il cadavere è stato portato via dalla polizia mortuaria, mentre pm e polizia scentifica procedono con i rilievi. All'istituto sono arrivati alcuni parenti di Calenda che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. L'istituto dove è stato fatto il macabro ritrovamento si trova in una zona della città abbastanza isolata: la struttura è ampia, con vasti spazi verdi destinati ai giochi per i bambini, ed è recintata da una cancellata.