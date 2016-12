19 settembre 2014 Napoli in festa: si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro Il prodigio si è verificato alle 10.12 ed è stato annunciato dall'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe per la gioia di tutti i fedeli accorsi in cattedrale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:09 - Si è ripetuto alle 10.12 il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. A darne l'annuncio l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, accolto da un lungo applauso dei fedeli, giunti in cattedrale sin dalle prime ore del mattino. "A Napoli c'è fame di Dio e di lavoro" ha affermato Sepe, alle cui parole fanno eco quelle del sindaco De Magistris: "Questo è il giorno in cui tutti i napoletani si riuniscono per il riscatto della città".

L'annuncio dello scioglimento del sangue di San Gennaro rappresenta per i napoletani un segno di buon auspicio per loro stessi e per la città. "San Gennaro è parte fondamentale dell'identità di Napoli" ha infatti scritto in un tweet l'ex sindaco Antonio Bassolino, giunto in duomo poco dopo le 8 assieme a sua moglie, la senatrice Annamaria Carloni.



"Desidero rivolgere a tutti i cittadini della diocesi un pressante invito perché ognuno faccia la sua parte nel ridare vivibilità e dignità a questa terra". Lo ha detto l'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, nel corso dell'omelia per il miracolo di San Gennaro. Il cardinale ha detto che sulla città di Napoli pesano le "conseguenze si una crisi mondiale che ha reso più precarie le sue già difficili condizioni di vita". Un'idea condivisa anche dal sindaco Luigi De Magistris: "Il mondo laico e religioso si uniscono per un santo che è nel cuore e nel corpo di ognuno di noi". E ha aggiunto: "È una bella giornata e speriamo che San Gennaro ci indichi la strada giusta anche oggi, come spesso ha fatto".



La visita di papa Francesco a marzo - Il prossimo 21 marzo il pontefice si recherà in visita a Napoli. L'annuncio è stato dato dall'arcivescovo Sepe, che ha così commentato ai microfoni dei giornalisti: "La visita del Papa ci aiuterà a sconfiggere questa grande tentazione del pessimismo che c'è anche nella nostra città". Grande anche la soddisfazione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha salutato l'evento come "un grandissimo auspicio, la primavera non potrebbe cominciare meglio". "Il programma di massima è fitto di impegni - dice - coinvolge tutta la città, dai carcerati ai malati, dai cittadini alle istituzioni alla chiesa".



L'incontro fra Sepe e De Laurentiis - "Se non vinci lo scudetto quest'anno, non ti fai più vedere qua". L'arcivescovo Sepe si è rivolto così scherzosamente ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli Calcio. Immediata la replica del patron: "Faremo bene". I due si sono incontrati al termine della cerimonia del miracolo del santo patrono partenopeo.