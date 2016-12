Napoli, in duecento al Cardarelli per rubare la salma del parente del boss

12:33 - In duecento si sono dati appuntamento in piena notte all'ospedale Cardarelli di Napoli per rubare la salma del 50enne Gennaro Cotroneo, imparentato con il boss Carmine Iaccarino. Intorno alle 2 hanno circondato il pronto soccorso, creato panico e confusione, minacciano medici, infermieri e vigilantes. Poi hanno preso il cadavere. Sono quindi fuggiti con scooter e automobili per portare la salma al rione del Parco Verde di Caivano per una veglia.

Dopo la veglia la salma è stata riconsegnata all'ospedale. Gennaro Cotroneo non è vittima di un regolamento di conti. L'uomo, come riferisce "La Repubblica", era arrivato in ospedale in condizioni buone, affetto da una forma di infezione legata a una fistola. I familiari imputano la morte ad un errore medico compiuto in ospedale. Spetterà all'autopsia stabilire la causa del decesso.