Napoli, esplosione in una pasticceria: tre feriti

10:04 - Un'esplosione si è verificata, poco dopo le otto, in una pasticceria di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Secondo quanto conferma la centrale operativa dei vigili del fuoco e il personale medico del 118 ci sono tre persone ferite, per fortuna non in gravi condizioni. La causa dello scoppio, con ogni probabilità, è da attribuirsi a una bombola di gas deflagrata per cause accidentali.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, sono rimaste ferite in maniera non grave tre persone e non due come precedentemente appreso: si tratta dei proprietari, due fratelli, e di un cliente. Al momento sul posto, in corso Umberto, ci sono i vigili del fuoco per i rilievi.