08:00 - I locali di una pasticceria sono rimasti danneggiati da un'esplosione poco dopo le 23 a Secondigliano, nel Napoletano. Nello scoppio non vi sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per risalire alle cause dell'esplosione. Al momento non si esclude né l'ipotesi accidentale, né quella dolosa.