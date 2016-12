12:39 - La Dia di Napoli ha confiscato beni per il valore di circa 10 milioni di euro a Raffaele Sarnataro, imprenditore del settore raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nel 2000 Sarnataro fu arrestato in quanto grazie al clan La Torre si era aggiudicato un cospicuo appalto per il prelievo e smaltimento rifiuti in comuni, come Mondragone, sversati nella discarica Bortolotto, nel Casertano.