Napoli, cinque colpi in un giorno: arrestato rapinatore

12:12 - Assolutamente inesperto e questo lo dimostrano le cinque rapine messe a segno in un giorno tutte davanti alle telecamere di sorveglianza. Un imbianchino, licenziato, era in preda alla disperazione e ha deciso di sbarcare il lunario illegalmente. La sua vita da rapinatore, però, è durata molto poco. Nel quartiere napoletano del Vomero i carabinieri lo hanno arrestato. Le immagini mostrano la sequenza: entra in una profumeria, mette un coltello sul tavolo e si fa consegnare i soldi. Appena ricevuti li conta, mette via il coltello e se ne va, forse salutando anche la commessa. Immagini inusuali per un rapinatore con esperienza e che hanno quindi aiutato le forze dell'ordine ad arrestarlo.