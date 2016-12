Napoli, cinese aggredita in strada

14:25 - Una cinese è stata ridotta in fin di vita a Napoli forse in un tentativo di rapina. Di Chen, 24 anni, è ricoverata all'ospedale "Loreto Mare" con grave ferite al cranio. Secondo i medici le sue condizioni sono gravissime. Al momento dell'aggressione, avvenuta poco dopo le 8 in via Parma, nel rione Vasto, non vi erano testimoni. Il marito ha riferito ai carabinieri che la giovane aveva con sé una borsa che non è stata ritrovata.