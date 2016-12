20 giugno 2014 Napoli, caos in stazione centrale: tutti i treni fermi per un allarme fumo Centinaia di viaggiatori sono rimasti a piedi a causa dell'incidente verificatosi in un locale sottostante la sala controllo del traffico ferroviario Tweet google 0 Invia ad un amico

13:41 - Mattinata nera per i viaggiatori che dovevano transitare per la stazione di Napoli Centrale. La circolazione dei treni è stata infatti completamente bloccata per più di due ore a causa di un allarme fumo scattato alle 5.30 in un locale sottostante la sala di controllo del traffico ferroviario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Disagi per centinaia di viaggiatori fermi nella stazione.

Trenitalia ha spiegato che la decisione di bloccare la circolazione dei treni, sia sulla linea tradizionale, sia su quella dell'Alta Velocità è stata presa per motivi di sicurezza.



Nella stazione hanno continuato ad arrivare viaggiatori, con centinaia di persone stazionanti sulle pensiline e davanti ai locali di Trenitalia e della Polizia ferroviaria.



I treni in arrivo sono stati bloccati nelle stazioni intorno a Napoli, mentre quelli in partenza sono rimasti fermi nei depositi. Sui binari della stazione nessun treno, solo un convoglio regionale fermo sul binario numero otto. I tecnici delle ferrovie hanno proceduto alla riprogrammazione della circolazione e, una volta verificato che non ci fossero danni agli apparati, la circolazione è potuta riprendere.