5 luglio 2014 Napoli, calcinacci cadono in strada

In gravi condizioni un 14enne Il giovane stava passeggiando con gli amici quando è stato travolto da un pezzo di cornicione staccatosi dalla facciata della galleria Umberto in via Toledo Tweet google 0 Invia ad un amico

00:15 - Un ragazzo di 14 anni versa in gravi condizioni dopo esser stato colpito da un pezzo di cornicione in via Toledo, a Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i calcinacci si sono staccati da una facciata della galleria Umberto. Il giovane, residente a Marano (Na), stava passeggiando con alcuni amici quando è stato travolto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Il cornicione si è staccato dinanzi all'ingresso di via Toledo. I calcinacci hanno colpito in pieno il ragazzo, che è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine e il 118.



Sindaco: gli siamo vicini - "L'amministrazione comunale tutta e l'intera città di Napoli esprimono la più sentita vicinanza alla famiglia e rivolgono il loro pensiero al ragazzo ferito dalla caduta di una porzione di cornicione in via Toledo". Lo afferma l'ufficio stampa del sindaco di Napoli Luigi De Magistris in una nota. "In questi momenti, infatti - continua la nota - l'attenzione di tutti non può che essere rivolta al giovane ferito e alle sue condizioni di salute. Tutte le strutture e i servizi tecnici del Comune, compresa la polizia municipale sono stati da subito attivi e sono tuttora impegnati per garantire vicinanza alla famiglia e la sicurezza del luogo dove si è verificata la tragedia, che ha visto il ferimento del giovane per la caduta di un cornice da un palazzo che, secondo i primi accertamenti - conclude la nota - risulta essere di proprietà privata".