Napoli, branco accoltella 21enne:il giovane è gravissimo in ospedale

12:40 - Brutale aggressione nel quartiere Scampia di Napoli: un gruppo di ragazzi, di età tra 15 e 18 anni, ha accoltellato e malmenato con inaudita ferocia un giovane di 21 anni del rione Don Guanella, riducendolo in fin di vita. Decisivo l'intervento di una pattuglia della polizia che ha evitato il peggio: gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare un componente del branco, proprio l'accoltellatore, che ha solo 15 anni.

Gli agenti a terra hanno trovato, invece, il 21enne, accovacciato nell'intento di ripararsi dalla furia degli aggressori. E' stato proprio quest'ultimo, prima di perdere conoscenza, a spiegare la dinamica dell'accaduto ma non il movente su cui i poliziotti stanno cercando di fare luce.



La vittima della brutale aggressione è stata portata all'ospedale Cardarelli dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia d'urgenza: ben sette i fendenti giudicati dai medici potenzialmente letali. Uno dei componenti la banda è riuscito a portare via il coltello. L'accoltellatore è stato invece portato nel centro di Prima Accoglienza napoletano dei Colli Aminei.