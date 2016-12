Napoli, borseggiatore arrestato: rubava con una pinza da chirurgo

15:23 - Rosario De Bernardo, 43enne di Somma Vesuviana, è stato colto in flagrante dalla polizia mentre metteva a segno l'ennesimo furto a danno di un'ignara passante nella stazione centrale di Napoli. Il borseggiatore si era attrezzato con una pinza da chirurgo di 30 centimetri per rubare "delicatamente" smartphone e iPhone dalle borse o dalle tasche di malcapitate vittime. Dopo essere stato notato da una volante della polizia, il ladro ed è stato immortalato in questo video e arrestato con l'accusa di furto aggravato.