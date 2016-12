Napoli, bomba carta contro bar

09:50 - Attimi di paura a Napoli, quando una bomba carta è esplosa all'ingresso del bar caffetteria Margherita, in via Mario Gigante. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca del locale, e ha mandato i frantumi i vetri dell'appartamento soprastante e della vicina pensilina dell'Anm. Il proprietario ha detto di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Nella zona non esistono impianti di videosorveglianza. Sull'episodio indaga la polizia.