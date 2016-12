Napoli, blitz anti camorra: arresti

07:25 - Sono quattro le persone arrestate in un blitz dei carabinieri contro la camorra, nel Napoletano. Sequestrati beni per 30 milioni di euro. Gli arrestati sono persone ritenute affiliate al clan camorristico "Polverino", che opera nella zona nord del capoluogo, all'estero e in altre regioni italiane. Si ipotizzano i reati di trasferimento fraudolento di valori, falsità materiale in atto pubblico e truffa aggravati da finalità mafiose.