11:36 - Un bambino di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato ferito alla testa in un incidente verificatosi in un maneggio di Ottaviano, nel Napoletano. Il piccolo si trovava con i suoi familiari nella struttura, quando un cavallo, in quel momento non montato da nessuno, si è imbizzarrito ed ha scalciato contro un recinto, facendo volare via una sbarra che ha colpito il bambino.