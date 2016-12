Napoli, bimbo cade in un tombino: salvato da un automobilista

17:36 - Tragedia sfiorata a Napoli dove un bimbo, caduto in un tombino lasciato aperto, è stato salvato in extremis da un automobilista. Lo afferma il presidente della Municipalità di Scampia, a Napoli, Angelo Pisani, che denuncia l'episodio. Il piccolo "è finito in un tombino fognario scoperto a pochi passi dal campetto di calcio della Vela gialla. Di fronte alle sue grida di aiuto si è fermato un automobilista".

Il piccolo era riuscito ad aggrapparsi ai bordi della voragine. "L'ennesima tragedia sfiorata - dichiara Pisani - non deve passare sotto silenzio, perché non è più tollerabile che si attenda la sciagura per intervenire, come è avvenuto dopo il crollo che ha stroncato la vita di Salvatore in Galleria. Ci auguriamo che quel colpevole incidente avvenuto al centro di Napoli sia servito almeno a smuovere l'inerzia dimostrata finora da una certa parte delle istituzioni nei confronti delle emergenze dei nostri quartieri, quotidianamente segnalate ma rimaste, finora, senza risposta".



"Da parte nostra - conclude - certamente non ci fermeremo agli appelli, ma seguiremo ancora tenacemente tutte le strade che la legge e il nostro ruolo istituzionale ci rendono possibili, al fine di riportare nei nostri territori le indispensabili condizioni di sicurezza e vivibilità".