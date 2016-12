21:33 - Pesanti disagi per gli utenti della linea 1 della metropolitana di Napoli. I treni sono stati bloccati per quattro volte da raid di alcune baby gang che hanno azionato gli interruttori di emergenza fermando i treni. In alcune stazioni sono state bloccate anche le scale mobili. Ad appesantire la situazione, il gran numero di persone dirette verso il centro della città per il concerto di Mika.