08:54 - E' di una vittima il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto a Napoli, via Manzoni. Nell'impatto tra una vettura ed uno scooter è morto un uomo di 57 anni che era in sella al mezzo. Nello scontro è rimasta ferita anche una donna. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Napoli e della polizia di Stato.