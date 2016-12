00:13 - Una lite per futili motivi a Napoli è degenerata nell'accoltellamento di un giovane di 20 anni. L'uomo stava aspettando la fidanzata in una strada dei Quartieri Spagnoli, quando tre giovani in sella ad uno scooter lo hanno raggiunto. Uno dei tre ragazzi ha estratto una lama, accoltellando il giovane. Il 20enne è stato curato per una ferita da punta e taglio giudicata guaribile in 10 giorni.