Napoli, 73enne ucciso al cimitero per un loculo: l'assassino ha confessato

18:31 - Gli aveva consegnato del denaro, circa 16mila euro, per la ristrutturazione della cappella di famiglia ma non aveva mai eseguito i lavori. Temendo una denuncia e non potendo restituire la somma ricevuta, Ciro Attanasio ha deciso di uccidere Gennaro Finizio, imprenditore 73enne il cui corpo è stato ritrovato nella sua automobile all'interno del cimitero di Poggioreale, a Napoli. Interrogato dalla polizia, l'assassino ha confessato.

A lanciare l'allarme era stato il figlio della vittima, preoccupatosi dopo aver telefonato al padre diverse volte e non avendo ricevuto riposta.



"L’omicidio ha tratto origine da un contrasto di natura civilistica insorto tra la vittima e il soggetto fermato, in relazione alla mancata realizzazione di un loculo per cui era stata già versata la relativa somma di denaro", rende noto la Questura di Napoli.



Il provvedimento di fermo nei confronti di Attanasio è stato emesso al termine dell'interrogatorio, durante il quale l'uomo ha ammesso la sua responsabilità.