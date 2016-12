Napoli, 17enne ucciso: arrestato il latitante che era a bordo dello scooter

00:27 - I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato Arturo Equabile, il latitante di 24 anni che secondo la ricostruzione degli investigatori era a bordo dello scooter sul quale si trovava Davide Bifolco, il ragazzo di 17 anni ucciso durante un inseguimento nel quartiere Traiano di Napoli. Equabile è stato bloccato a pochi chilometri da Napoli, nella zona di Casoria. mentre stava andando a casa della fidanzata.

Al momento della cattura si trovava davanti a un bar in compagnia di un amico che è stato denunciato per favoreggiamento. Alla vista dei militari non ha opposto resistenza. Il giovane sembra si fosse recato nel comune alle porte di Napoli per incontrare una ragazza con cui intrattiene una relazione. Equabile era latitante dal febbraio scorso dopo essere evaso dai domiciliari dove era in attesa di essere giudicato per furto. Da allora si era reso irreperibile.



Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per i fatti di Rione Traiano: per gli investigatori, infatti, c'era lui in sella allo scooter sul quale si trovava Davide Bifolco, il ragazzo di 17 anni ucciso da un militare dell'Arma nella notte tra il 4 e il 5 settembre al termine di un inseguimento. Equabile è stato rinchiuso a Poggioreale. Nei prossimi giorni verrà ascoltato dai magistrati.