09:36 - I carabinieri di Ercolano (Napoli) hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio un 40enne in stato di evidente agitazione e armato di un coltello, l'uomo aveva minacciato di morte due suoi fratelli. E' stato boccato e disarmato e successivamente portato in caserma. Il fratello 45enne ha raccontato che in nottata aveva tentato di bloccarlo per evitare che entrasse nella casa della madre 84enne a estorcerle denaro.