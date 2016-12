Maltempo in Liguria, un disperso Travolto da un torrente in piena

Continua l'emergenza maltempo sull'Italia. In Liguria un uomo è disperso a Genova dopo essere stato travolto da un torrente, a Nervi due villette evacuate per uno smottamento, mentre la frana che ha investito un treno venerdì ad Andora spinge il convoglio verso il mare. In Emilia alcune famiglie sono state evacuate nel Modenese. In Toscana frazioni isolate in provincia di Lucca. Allarme valanghe in montagna. Ecco la cronaca della giornata in tempo reale.

20:15 Forte grandinata a Frosinone, molti allagamenti

Una violenta grandinata si è abbattuta su Frosinone. Dopo la pioggia delle ultime ore, che ha causato diversi allagamenti, nel capoluogo la grandine ha "imbiancato" alcune strade. Il maltempo non ha dato tregua per tutto il giorno, con forti disagi. A Frosinone allagamenti in garage e capannoni nella zona dell'aeroporto e in alcune abitazioni.

19:51 Massa Carrara: lavori mai partiti, cede mando stradale

Cede il manto stradale sulla provinciale all'altezza di Corsanico nel comune di Montignoso (Massa Carrara). La strada è crollata nello stesso punto in cui, nel marzo 2013, si era staccata una frana di grandi dimensioni, per la cui messa in sicurezza la Regione Toscana aveva stanziato 1,2 milioni di euro. I tempi burocratici però non hanno permesso al comune di avviare i lavori (il bando di gara si è concluso circa 1 mese fa e i cantieri sono stati assegnati ad inizio anno). La strada è crollata proprio sotto il fronte della frana.

19:01 Travolto dall'acqua: si cerca un medico

Un medico di circa 50 anni risulta disperso nelle acque in piena del torrente Sessarego, sulle alture intorno a Genova. Lo ha confermato il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino dopo le forti piogge che hanno causato l'esondazione del torrente. Intanto, le condizioni dell'uomo salvato nel pomeriggio nello stesso torrente si sono aggravate. Sembra che l'uomo che si è salvato fosse andato a prendere il medico perché visitasse il figlio e lo stava riaccompagnando a casa quando la bomba d'acqua li ha travolti entrambi. "Le forti precipitazioni hanno allagato tutto il paese - ha detto il sindaco - e l'onda di piena è arrivata improvvisa".

18:48 Danni a Palermo per il forte vento: alberi caduti

Trentacinque gli interventi dei vigili del fuoco di Palermo a causa del forte vento di scirocco che sta flagellando il capoluogo e soprattutto la provincia. Alcune grosse foglie di palma sono cadute per strada creando paura tra i passanti. Nulla hanno potuto i vigili del fuoco con diversi alberi che si sono abbattuti su alcune vetture posteggiate. Diversi i cartelloni pubblicitari divelti e molti i calcinacci finiti sulle auto parcheggiate. Il forte vento ha causato anche alcuni incendi.

18:00 Rischio valanghe a Bergamo, chiusa strada per Foppolo

E' rischio valanghe nelle valli intorno a Bergamo, dalla Valseriana alla Valbrembana, dove continua a piovere e nevicare. A Foppolo è stato abbondantemente superato il metro di neve. Dopo una "finestra", dalle 7 alle 17 di oggi, durante la quale la strada che porta a Foppolo è rimasta aperta a senso unico alternato, la provinciale è stata di nuovo chiusa per la notte. Riaprirà alle 7 di lunedì mattina.

17:35 Lucca, allagate decine di case e aziende

Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro a Lucca, dove decine di case e piccole imprese sono state allagate nelle frazioni Castiglioncello e Nozzano per l'esondazione di un torrente. Tratte in salvo col gommone dai pompieri due persone, la cui abitazione era circondata da campi allagati. In tutta la Garfagnana moltissime le frane e gli smottamenti con abitazioni rimaste isolate per ore. Non preoccupa invece il fiume Serchio.

17:28 Genova, travolto da un torrente: salvo

Un uomo di 50 anni è stato travolto dall'onda di piena di un rio a Sessarego, sulle alture di Genova, ed è stato trascinato in acqua. L'uomo è poi stato salvato e riportato a riva. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sommozzatori e i sanitari del 118. Ora il 50enne si trova ricoverato in ospedale per un principio di ipotermia.

16:29 Avviso di preallarme anche in Veneto

Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale, in seguito al perdurare del maltempo, ha emesso un avviso di preallarme per rischio idrogeologico in Veneto fino a lunedì. Lo stato di preallarme - è detto in una nota della Regione - riguarda le aree Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione, nelle province di Vicenza, Belluno e Treviso) e Vene-C (Adige-Garda e Monti Lessini)

16:11 Genova-Recco, riattivato un binario

I vigili del fuoco hanno concesso la riattivazione di un binario sulla tratta ferroviaria tra Genova Nervi e Recco, chiuso alle 13 per l'incombere di uno smottamento. La circolazione dei treni, limitata a un solo binario, riprende dunque gradualmente con obbligo di rallentamento della velocità e conseguente allungamento dei tempi.

16:08 Modena, Protezione civile: "State ai piani alti"

La Protezione civile di Modena ha raccomandato agli abitanti di Bastiglia e Sorbara di recarsi ai piani alti delle abitazioni. La falla sull'argine destro del Secchia nei pressi del ponte dell'Uccellino - sottolinea l'Amministrazione provinciale - non è ancora stata chiusa, nonostante l'intervento Aipo, e le acque continuano a uscire. La Protezione civile regionale ha nel frattempo attivato la fase di preallarme per la piena del Panaro nel territorio comunale di Bondeno, nel Ferrarese.

15:50 Capri, vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco del distaccamento di Capri sono stati impegnati in diversi interventi dovuti al maltempo abbattutosi sull'isola. Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di rami ed alberi. Una pianta di alto fusto presente all'interno di un hotel, si è piegata su se stessa rischiando di abbattersi sulla strada.

15:36 Biella, salvati i due dispersi

Sono stati salvati i due scialpinisti rimasti sotto una slavina nella zona sopra Sordevolo, nelle Alpi Biellesi. Gli uomini del Soccorso alpino sono riusciti a estrarli dalla neve. Uno dei due è stato imbragato e portato in elicottero al campo dove lo attendeva l'ambulanza, quindi trasferito in ospedale in codice giallo. L'altro è stato riportato a valle in barella, in codice verde.

15:33 Campania, allerta fino a martedì

La Protezione civile della Regione Campania informa che è stata prorogata l'allerta meteo sul territorio regionale: le condizioni di maltempo, con piogge e temporali, permarranno almeno fino alla giornata di martedì.

15:05 Imperia, isolate 1.500 persone

I 1.500 abitanti dei comuni di Pigna e Castelvittorio, nell'Imperiese, sono tecnicamente isolati dopo che la Provincia nel primo caso e il Comune, nel secondo, hanno emesso un'ordinanza che autorizza il transito nelle due arterie di collegamento dei paesi, la provinciale della val Nervia e quella che collega Castelvittorio a Baiardo, solo ai mezzi di soccorso, a causa dell'alto rischio di frane. Sempre per colpa degli smottamenti un'abitazione dove vivevano due persone e' stata sgomberata a Imperia mentre una famiglia di tre persone e' stata costretta a sfollare.