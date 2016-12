00:37 - Un giovane di 23 anni di Pontecagnano (Salerno) è stato accoltellato in via Roma, non molto distante dalla sede della questura. Il giovane, che ha riportato una ferita ad un gluteo giudicata guaribile in 15 giorni, è ricoverato all'ospedale di Salerno. Due gruppi di giovani si sarebbero affrontati nei pressi della chiesa di Santa Lucia. Il 23enne ha tentato di fuggire via, ma è stato raggiunto e ferito.