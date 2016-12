11:24 - Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 9 nel distretto sismico dei monti della Daunia, tra le province di Avellino e Foggia. Il sisma, di magnitudo 3.3 con ipocentro a 23 chilometri di profondità, ha avuto come epicentro il comune irpino di Montaguto. La scossa è stata avvertita distintamente in numerosi comuni ma non ha provocato danni a persone e cose.