La rivincita della miss picchiata dal compagno: torna in passerella e vince

17:43 - Ha trovato il coraggio di tornare a calcare una passerella. E, nonostante l'evidente cicatrice all'addome, ha sbaragliato la concorrenza vincendo il concorso di bellezza "Ragazza we can dance" a Villaricca (Napoli). Rosaria Aprea, la miss casertana ridotta in fin di vita un anno fa dai calci del compagno Antonio Caliendo, è scoppiata a piangere dopo la proclamazione: "L'amore è gioia, non permetterò mai più a nessuno di intrappolarmi in una non vita".