12:16 - Dopo la visita agli scavi di Pompei e i massaggi al centro termale "Aphrodite", le vacanze pasquali a Ischia di Angela Merkel proseguono con una bella passeggiata per le strade di Sant'Angelo. Anche quest'anno la cancelliera tedesca non ha voluto rinunciare al suo annuale soggiorno sull'isola del golfo di Napoli. Al suo fianco, come sempre, c'è il marito, il chimico Joachim Sauer.