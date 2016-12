19 febbraio 2014 L'arcivescovo di Pompei cena al pub:

è testimonial del "Panino per Gerusalemme" L'iniziativa serve per finanziare il pellegrinaggio estivo dei giovani in Terrasanta: i locali della zona hanno inserito nel proprio menù un panino speciale il cui ricavato della vendita sarà destinato al progetto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:53 - L'arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo, ha lanciato martedì sera in un pub della cittadina vesuviana l'iniziativa "Un panino per Gerusalemme", che punta a raccogliere fondi per un pellegrinaggio giovanile in Terrasanta. Il prelato, assieme ad alcuni giovani, ha cenato al pub ad hamburger e patatine, diventando testimonial della raccolta fondi.

Ideatore dell'iniziativa è don Ivan Licinio, che dirige la pastorale giovanile di Pompei e ha organizzato, dal 20 al 27 agosto, il pellegrinaggio dei giovani a Gerusalemme. I ragazzi hanno però difficoltà a racimolare i soldi per un viaggio, e quindi don Ivan ha escogitato una serie di progetti di autofinanziamento.



Tra questi, spicca l'idea del "Panino per Gerusalemme". "Abbiamo chiesto ad alcuni pub e locali di Pompei - spiega don Licinio - di aggiungere ai loro menu, fino a luglio, un panino particolare il cui ricavato andrà nel fondo di autofinanziamento per il pellegrinaggio".