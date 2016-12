L'annuncio shock di Paola: "Vendo rene per salvare il mio ragazzo"

20:09 - Da quattro mesi Paola Volpe combatte per Fabio, ogni settimana da Sessa Aurunca (Caserta) si sposta all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Il suo fidanzato è ricoverato in coma perché, finito il turno di notte da poliziotto, mentre tornava a casa con lo scooter, è stato travolto da un tir contromano sulla riviera di Chiaia, Napoli.



Da allora Paola non ha smesso un solo giorno di lottare per Fabio, che però ancora non si è risvegliato; lei vorrebbe trasferirlo a Innsbruk dove con un particolare programma ci sarebbero maggiori possibilità di guarigione, ma le costose cure sono già un fardello troppo grande. Per questo Paola ha chiesto più volte aiuto su Facebook, dove ha trovato la solidarietà di moltissime persone, e anche adesso, sempre tramite il social network, si dice pronta a vendere un rene pur di poter riabbracciare il suo Fabio.