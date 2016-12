Kill Bill in scena a Ischia: aggredisce ragazzi con una spada, fermato

18:09 - Attimi di paura e terrore per le strade di Ischia. Nell'isola campana un uomo ha cercato di ammazzare un gruppo di giovani con una spada, proprio quelle in stile "Kill Bill". Arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio, il 38enne è risultato in preda a un raptus di follia.

L'uomo, incensurato, si è scagliato nella notte su un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Dopo averli ripetutamente minacciati uno dei giovani ha cercato invano di riportare il signore alla calma: infatti è stato ferito al petto con la spada e alla testa con un tirapugni.

Avvisati, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri che, dopo un breve inseguimento, l'hanno arrestato e portato nel carcere di Poggioreale.